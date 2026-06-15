Una persona fue capturada amenazando con una granda a habitantes del sur de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, entregó detalles de la captura de una persona que habría amenazado a varios ciudadanos con una granda de fragmentación en el barrio Boquerón ubicado al sur de la ciudad.

“Fue capturado el señor Wilmar Alejandro Trujillo Sánchez de 30 años, el procedimiento se realiza tras una denuncia que indicaba de que una persona estaba amenazando a ciudadanos con una granda en la zona de comercial de Boquerón parte baja”, aseguró Francisco Espín.

Al lugar llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué que lograron persuadir a esta persona para poder capturarlo, en medio del procedimiento Wilmar Alejandro Trujillo Sánchez dejó caer la granada lo que generó tensión en el sector.

Durante varios minutos se tuvo que cerrar la vía antigua que conecta a Ibagué con el municipio de Cajamarca con el fin de verificar el estado de la granada de fragmentación.

“El ciudadano es capturado por porte y tráfico de armas o elementos privativos de la fuerza pública, mientras que el elemento fue detonado por personal de la especialidad antiexplosivos en el lugar donde sucedieron los hechos”, puntualizó el secretario de Gobierno de Ibagué.

Hasta el momento la Policía Metropolitana de Ibagué no se ha pronunciado sobre este hecho que alteró la seguridad en el sur de la ciudad en horas de la tarde del domingo 14 de junio.