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15 jun 2026 Actualizado 12:14

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Cúcuta

Restricción para transporte de carga por operación Retorno

Autoridades vigilan corredores nacionales

Hoy habrá restricción en el oriente del país para el transporte de carga pesada /Foto: Colprensa

Hoy habrá restricción en el oriente del país para el transporte de carga pesada /Foto: Colprensa(Thot)

Hoy habrá restricción en el oriente del país para el transporte de carga pesada /Foto: Colprensa
Cúcuta
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Norte de Santander

Las autoridades viales en el oriente del país aplicaran hoy doce horas de restricción al transporte de carga para atender la demanda de viajeros en las vías.

La medida se aplicará sobre el corredor vial Bucaramanga-Pamplona-Cúcuta y busca brindar seguridad y acompañamiento a las personas que se movilicen por este eje vial nacional.

Desde muy temprano, se aplican dispositivos de control para hacer efectiva la norma como también para orientar a los conductores de vehículos particulares y de servicio público.

La policía de carreteras ha informado que doscientos uniformados están listos para vigilar el Plan Retorno con ocasión del puente festivo del Sagrado Corazón.

Por ahora no se presentan emergencias por derrumbes u situaciones de orden público en las vías nacionales de Norte de Santander.

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