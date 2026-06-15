Familiares de soldado regular muerto en una base militar de Ibagué piden justicia

Ibagué

Los familiares del soldado regular Estiven Amaris Peña encontrado muerto el pasado 7 de junio al interior de la base militar la Martinica hicieron una velatón frente a la Catedral de Ibagué y pidieron a las autoridades justicia.

Los hechos en los que murió este joven son aún materia de investigación, lo único que se sabe es que prestaba guardia en esta base militar donde fue encontrado sin vida y sin su fusil.

Según María Esperanza Peña, madre del soldado muerto, luego de 8 días de esta tragedia le pide a medicina legal que revele la causa de la muerte de su hijo porque todo está en reserva.

“No hay palabras porque el dolor es grande, yo lo único que de verdad pido y exijo a los de la Fiscalía, a Medicina Legal qué nos digan qué pasó con mi hijo, hasta ahora no nos han dicho nada, todo está en reserva”, dijo María Esperanza Peña.

En la velatón liderada por los familiares del soldado regular, Estiven Amaris Peña, se hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, porque para ellos hasta el momento todo es un misterio.

“Nos dicen que el fusil no fue encontrado, pero nos dicen solo eso y nosotros queremos la verdad, nos entregaron un cuerpo, pero no sabemos de qué murió, necesitamos claridad”, resaltó la madre del soldado muerto.

Finalmente, reiteraron el llamado para se le dé a conocer a la familia qué pasó y que todo salga a la luz pública porque como familia entregaron a Estiven Amaris Peña al Ejército con vida y se lo devolvieron muerto.

Las autoridades han indicado que las investigaciones por la muerte de este soldado regular continúan.