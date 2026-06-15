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15 jun 2026 Actualizado 23:11

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Cúcuta

Emergencias por lluvias en Labateca y Toledo

Aumenta deterioro de la vía La Soberanía

Varias tramos de la vía La Soberanía han resultado afectados por derrumbes / Foto: Suministrada.

Varias tramos de la vía La Soberanía han resultado afectados por derrumbes / Foto: Suministrada.

Varias tramos de la vía La Soberanía han resultado afectados por derrumbes / Foto: Suministrada.
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Norte de Santander

Las autoridades reportaron en las últimas horas intensas lluvias que terminaron de generar una mayor afectación en la vía La Soberanía entre Norte de Santander y el departamento de Arauca.

Las precipitaciones se sintieron con gran intensidad sobre los municipios de Toledo y Labateca donde se presentaron varios derrumbes.

Producto de esta situación se volvió a suspender la comunicación vial entre los dos municipios, producto de los deslizamientos de lodo y piedra en los sectores Barranco Blanco y en la Cantera.

Frente a esta emergencia por lluvias las autoridades decidieron cerrar de manera temporal la vía ante la intensidad de los aguaceros.

Este fin de semana varios tramos han resultado afectados como consecuencia de la temporada invernal que se esta presentando al sur de la región.

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