Desde Ibagué barristas de equipos del fútbol colombiano enviaron un mensaje de reconciliación

Ibagué

Ibagué fue la sede del primer encuentro Nacional de Murgas que reunió a más de 300 hinchas de equipos fútbol profesional colombiano que enviaron un mensaje de reconciliación y convivencia desde el Tolima.

A la capital del Tolima llegaron jóvenes de Medellín, Once Caldas, Quindío, Patriotas, Bucaramanga, Pasto, Pereira entre otras ciudades que durante el puente festivo disfrutaron de música, arte y pasión futbolera.

“Un mensaje fuerte de reconciliación, un mensaje fuerte de convivencia, es un mensaje para los gobernantes que inviertan en la seguridad pero que también lo hagan en música, educación, cultura y en arte”, dijo Freyler Pérez, líder de la revolución vino tinto sur, barra del Deportes Tolima.

El evento central de este encuentro fue en la tarde del sábado en la Plaza Murillo Toro donde los bombos, platillos, trompetas y demás instrumentos sonaron y cada murga tuvo la oportunidad de compartir durante 25 minutos lo mejor de su repertorio con los asistentes.

“Creo en la paz y no con discursos, creo en la paz con hechos, con realidades y este encuentro de murgas es para decirle a toda Colombia que en el Tolima le apostamos a la paz desde el fútbol y creyendo en ustedes como jóvenes que a través de las murgas crean un ambiente de convivencia social, de convivencia en paz para todos los ciudadanos”, dijo la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

La esencia del encuentro de murgas se reflejó en cada uno de los asistentes que vibraron y en los jóvenes que demostraron que el fútbol se debe vivir en paz para que las familias regresen a los estadios.

“No debemos asesinarnos por colores, necesitamos un fútbol en paz. Como barristas estamos en la obligación de aportar en la tolerancia”, aseguró William Cruz, integrante de la Murga Pedro Bombo de Pasto.

Cada líder que tomó el micrófono para presentar a su agrupación aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje similar. Más allá de las rivalidades deportivas, coincidieron en la necesidad de construir escenarios donde el fútbol vuelva a ser una fiesta para todos.

“Colombia ha sido un país manchado por la violencia y desde aquí tenemos que cambiar ese chip”, fue una de las reflexiones compartidas durante la jornada por quienes entienden el barrismo social como una herramienta para generar transformación desde los territorios.

El cierre del evento fue con la presentación de la Revolución Vinotinto Sur, interpretando Las Raíces de Mi Tierra.