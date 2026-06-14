Policía metropolitana y Gaula rescataron ingeniero secuestrado en Chinácota

Norte de Santander

Una oportuna reacción de unidades del Grupo Gaula, Policía Judicial e Inteligencia de la Policía Metropolitana y del departamento lograron rescatar en tiempo record a un ingeniero que había sido secuestrado en la vía Chinacota-Ragonvalia.

Se trata del ingeniero Heiner Contreras Albarracín quien al parecer venía siendo objeto de acciones extorsivas y amenazas por presuntos integrantes del ELN.

En el ejercicio de su trabajo sobre ese tramo vial, el hombre fue secuestrado y en una rápida acción de las autoridades en conjunto se logró su rescate.

Durante la acción las autoridades encontraron al profesional intimidado con arma de fuego por parte de uno de sus captores.

En la acción cuatro personas fueron capturadas, a ellas se les incautaron motocicletas y teléfonos celulares que furon dejados a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades responsabilizaron de este hecho a una célula del ELN con injerencia en Cúcuta y al sur de la región.