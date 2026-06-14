En las regiones contenemos el avance terrorista: gobernadora del Tolima sobre captura de Chalá

Ibagué

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aseguró que con la captura de alias ´Víctor Chalá´ en el peaje de Flandes, se confirma que desde las regiones se está conteniendo el avance terrorista que hay en el país.

“Tanto daño que le estaba causando a nuestros departamentos, y confirmando una vez más que desde las regiones se sigue conteniendo el avance terrorista que tenemos en nuestro país”, aseguró la gobernadora del Tolima.

Adriana Matiz en una videollamada con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que la captura de alias Víctor Chalá deja en evidencia un claro mensaje de articulación y colaboración interinstitucional entre las autoridades de las regiones para brindar seguridad a los ciudadanos.

“A seguirle demostrando mi querido gober que unidos podemos combatir a estos delincuentes y garantizar la seguridad en cada una de nuestra regiones”, dijo la mandataria de los tolimenses al gobernador de Antioquia.

Finalmente, gobernadora del Tolima sostuvo que como autoridades regionales van a estar muy pendientes del proceso de judicialización de alias ´Víctor Chalá´ señalado como cabecilla de comisión armada de la Estructura 36 de las disidencias Farc en Briceño, Antioquia para que quede en libertad.

“Con la captura de este bandido se hace justicia con la muerte de Mateo Pérez que fue asesinado en Antioquia, él es autor intelectual de este homicidio, estaremos muy pendientes en el proceso de judicialización”, puntualizó Matiz.