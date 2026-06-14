Delincuentes se siguen robando el cableado de la red semafórica de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, confirmó que nuevamente se registró un ataque a la red semafórica de la ciudad por parte de delincuentes que se roban el cableado para venderlo afectado el sistema.

En el último hecho los ladrones se llevaron el cableado del semáforo ubicado en la avenida Mirolindo con calle 103, en el retorno de Mercacentro 10. “Hurtaron el cableado del sistema de señalización vial, lo cual afectó el funcionamiento de los dispositivos ubicados en ambos sentidos de circulación y los correspondientes al retorno”, dijo el secretario de Movilidad.

El funcionario manifestó que el equipo técnico adelantó las acciones necesarias para reparar el daño y restablecer el funcionamiento del sistema semafórico en el sector.

“Estos actos de vandalismo no solo afectan la infraestructura de la ciudad, también ponen en riesgo la vida de quienes transitan por esta zona. La avenida Mirolindo es un corredor de alto flujo vehicular, por eso hacemos un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra los elementos de regulación vial”, señaló Camilo Martínez, secretario de Movilidad.

La Alcaldía de Ibagué hizo un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de hechos delincuenciales que afectan la infraestructura de la ciudad y ponen en riesgo la movilidad en los sectores afectados.