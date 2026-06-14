Capturados los presuntos responsables de herir a promesa del fútbol en medio de un atraco en Ibagué

Ibagué

El coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, entregó detalles de la captura de dos hombres conocidos en el mundo delincuencial con los alias de ´El Gato´ y ´El Costeño´ como presuntos responsables del intento de atraco a una familia en el barrio Las Delicias.

Los hombres de 22 y 44 años habrían ingresado a la vivienda donde se encontraba Roger Steven González Zapata de 18 años junto a su madre, intimidandolos con arma de fuego para que les entregaran un supuesto dinero efectivo que guardadaban, ante la negativa dispararon contra González Zapata, quien recibió un impacto en la cabeza.

“Tras la activación del plan Candado y un amplio operativo de búsqueda, uniformados del Grupo de Operaciones Especiales y las patrullas de vigilancia, lograron la captura de los presuntos responsables de herir con arma de fuego a un joven en el barrio Las Delicias, luego de que al parecer intentaran cometer un hurto en su vivienda”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, los presuntos responsables habrían llegado hasta la residencia a bordo de un vehículo tipo automóvil y al parecer pretendían cometer un hurto en el inmueble. Tras la agresión, emprendieron la huida del lugar portando armas de fuego.

“Una vez conocida la situación, uniformados adscritos al Grupo de Operaciones Especiales y patrullas de vigilancia de la Estación de Policía Norte activaron de manera inmediata un plan candado en el sector, desplegando acciones de búsqueda y localización para dar con el paradero de los implicados”, dijo el oficial.

Las autoridades lograron establecer que los sospechosos habrían escapado hacia una zona boscosa ubicada en inmediaciones del barrio El Triunfo. En medio de las labores de rastreo, los uniformados identificaron a 2 hombres cuyas características coincidían plenamente con las aportadas por los testigos.

“Durante el procedimiento policial, uno de los individuos desenfundó un arma de fuego y la accionó en 2 oportunidades contra los uniformados, poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios”, resaltó el comandante de la Policía Metropolitana.

Ante esta situación, los policías reaccionaron logrando reducir al agresor y materializar la captura del segundo implicado en este hecho en el que este joven de 18 años promesa del fútbol fue herido de gravedad.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente, durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.