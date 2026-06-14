Agredieron a un agente de tránsito porque le pidió usar casco a un motociclista en Ibagué

Ibagué

Un agente de tránsito de Ibagué fue agredido por el conductor de una motocicleta cuando el funcionario adelantaba un control a la movilidad sobre la carrera Quinta con calle 122.

El funcionario de la Secretaría de Movilidad de Ibagué aseguró que estaba haciendo su trabajo en la vía que conduce hacia el barrio Especial El Salado cuando un motociclista lo atacó con un objeto contundente.

“Estaba regulando el tránsito cuando llegó una persona en un motocicleta vestida de buso rojo y pantalón claro, me trató mal y me pegó con el casco en la ceja en la cual me hizo una herida”, dijo el agente de tránsito agredido.

Además, el conductor en medio de la agresión también lo habría amenazado con un arma blanca, al parecer la molestia del agresor se habría dado porque el funcionario le manifestó que debía utilizar casco y no podía hacer un giro porque era prohibido.

El agente de tránsito tuvo que ser atendido en centro asistencial de Ibagué debido a la lesión recibida por el golpe propinado por el conductor en medio de su molestia por el llamado de atención.

Dato: en lo corrido del año 2026 han sido agredidos por conductores más de 20 agentes tránsito en Ibagué.