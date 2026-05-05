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05 may 2026 Actualizado 15:43

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Así fue el montaje de la MET Gala 2026 por el colombiano Raúl Ávila: “Fue un esfuerzo de un año”

El reconocido diseñador habló con 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre el montaje y preparación del glamoroso evento anual.

Así fue el montaje de la MET Gala 2026 por el colombiano Raúl Ávila: “Fue un esfuerzo de un año”

Así fue el montaje de la MET Gala 2026 por el colombiano Raúl Ávila: “Fue un esfuerzo de un año”

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El colombiano Raúl Ávila, quien ha estado a cargo desde el 2007 del diseño y la organización de la fiesta anual para la recaudación benéfica de fondos del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, ‘MET Gala’ habló con 6AM W de Caracol Radio.

En desarrollo.

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