Así fue el montaje de la MET Gala 2026 por el colombiano Raúl Ávila: “Fue un esfuerzo de un año”
El reconocido diseñador habló con 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre el montaje y preparación del glamoroso evento anual.
Así fue el montaje de la MET Gala 2026 por el colombiano Raúl Ávila: “Fue un esfuerzo de un año”
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El colombiano Raúl Ávila, quien ha estado a cargo desde el 2007 del diseño y la organización de la fiesta anual para la recaudación benéfica de fondos del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, ‘MET Gala’ habló con 6AM W de Caracol Radio.
En desarrollo.
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David Otero
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