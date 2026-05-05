El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así fue el montaje de la MET Gala 2026 por el colombiano Raúl Ávila: “Fue un esfuerzo de un año”

El colombiano Raúl Ávila, quien ha estado a cargo desde el 2007 del diseño y la organización de la fiesta anual para la recaudación benéfica de fondos del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, ‘MET Gala’ habló con 6AM W de Caracol Radio.

En desarrollo.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:53 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: