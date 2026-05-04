¿Se deben endurecer las penas contra menores de edad en Colombia? Congresistas debaten
A propósito de un proyecto de ley que busca endurecer las penas para adolescentes que cometen delitos graves, los congresistas Óscar Villamizar y Pedro Suárez debatieron en 6AM W de Caracol Radio.
¿Se deben endurecer las penas contra menores de edad en Colombia? Congresistas debaten
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Los congresistas Óscar Villamizar del Centro Democrático y Pedro Suárez Vacca del Pacto Histórico debatieron en 6AM W de Caracol Radio sobre el sustento de un proyecto de ley que busca modificar el régimen de resposabilidad penal para menores de edad en el país.
En desarrollo.
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David Otero
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