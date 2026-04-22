Capturaron a Brayan Ferney Cruz, novio de ‘Gabriela’, condenada por magnicidio de Miguel Uribe

La Interpol, en coordinación con la Policía Federal Argentina, capturó en Buenos Aires a Brayan Ferney Cruz Castillo, ciudadano colombiano de 30 años, requeridopor delitos relacionados con terrorismo y concierto para delinquir.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Caracol Radio que Cruz Castillo sería pareja de Katherine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, condenada por su participación en el magnicidio del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, autoridades judiciales aclararon que el detenido no ha sido investigado por ese crimen, sino por un atentado contra un excombatiente de las Farc.

La detención se produjo cuando el hombre se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de regularizar una causa local.

En ese momento y tras confirmarse que tenía una notificación roja de Interpol emitida el 23 de marzo, unidades operativas procedieron a su captura con fines de extradición.

El procedimiento fue resultado de una investigación previa liderada por el área de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina, que permitió anticipar su comparecencia ante la justicia. Con apoyo de la División Seguridad y Custodia del Poder Judicial, los agentes se desplegaron en el lugar y concretaron la detención.

Cruz Castillo quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Julián Ercolini y la secretaria Paola Yanina Kohen, despacho que ahora deberá adelantar el proceso de extradición y cooperación internacional.

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Las investigaciones señalan que Cruz Castillo sería presunto responsable de planear y ejecutar un atentado terrorista en Bogotá. Según el expediente, habría participado junto a otras personas en la instalación de un artefacto explosivo tipo lapa de base magnética en un vehículo oficial asignado al esquema de protección de una persona vinculada a un partido político y protegida por la Unidad Nacional de Protección.

Asimismo, se estableció que el detenido y sus presuntos cómplices habrían realizado durante varios días labores de seguimiento e inteligencia para identificar los movimientos del vehículo y concretar el ataque.

La orden de captura en su contra fue emitida el 18 de noviembre de 2025 por las autoridades colombianas, en el marco de la investigación por estos hechos.