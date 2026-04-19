Tres estudiantes universitarios de EEUU heridos en tiroteo

Tiroteo en la Universidad de Brown. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Tres estudiantes de la Universidad de Iowa, en el norte de Estados Unidos, resultaron heridos en un tiroteo fuera del campus la madrugada del domingo, informó la presidenta de la institución.

El tiroteo tuvo lugar en una zona de Iowa City, no lejos del campus universitario, que es popular por su vida nocturna y cuenta con numerosos bares y restaurantes.

La policía indicó que agentes respondieron a informes de una “gran pelea” poco antes de las 02H00 hora local (07H00 GMT). La investigación sigue en curso, pero hasta ahora no se ha realizado ninguna detención.

La presidenta de la universidad, Barb Wilson, confirmó que tres estudiantes resultaron heridos y exhortó a los alumnos a buscar asesoría psicológica si la necesitan.

Estados Unidos, donde las armas de fuego son de fácil acceso, tiene una larga historia de violencia armada que causa la muerte de miles de personas cada año.

Los tiroteos dentro o cerca de campus universitarios ocurren con frecuencia.

Dos personas murieron por disparos en la Universidad Estatal de Carolina del Sur en febrero. Y dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego dentro de un aula en la Universidad Brown en diciembre.