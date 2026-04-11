Inician las elecciones de Perú en el extranjero, donde votarán 1,2 millones de nacionales

Los comicios generales de Perú iniciaron este sábado en el extranjero para los 1,2 millones de peruanos convocados a votar fuera de su país, debido a que el cambio de horario de la jornada electoral de este domingo ya comenzó en Oceanía, informó la Cancillería, que además indicó que se han instalado 2.497 mesas de sufragio.

“Ya está todo listo para iniciar la jornada electoral en Nueva Zelanda. La sede de votación para los peruanos en Wellington será la Embajada del Perú”, anunció la Cancillería en redes sociales.

Apuntó que los peruanos que residen en Nueva Zelanda serán los primeros en votar, ya que a las 14:00 hora local peruana son las 07:00 de la mañana del domingo 12 de abril en el país oceánico.

El ministerio agregó que en Nueva Zelanda hay tres locales y 841 electores, mientras que en Sidney, Australia, se instalaron nueve mesas para 4.201 electores y en Tokio, Japón, dispusieron 25 mesas para 12.031 electores.

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La Cancillería agregó que Madrid, tiene 212 mesas electorales para 105.493 votantes, Milán cuenta con 132 mesas para 64.623 y Hamburgo 10 mesas con 4.456 electores.

El 10 de abril, el canciller Hugo de Zela inauguró en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el centro de monitoreo desde donde se seguirán las incidencias del proceso electoral en el exterior, y el que está constituido por 25 estaciones interconectadas con los 114 consulados de Perú en el exterior.

“Vamos a tener gente especialmente calificada para resolver cualquier duda. Esta es una tarea que se ha hecho, por supuesto, en coordinación con los organismos electorales”, señaló el canciller al exhortar a la comunidad peruana residente en el exterior a participar en los comicios.

A mediados de marzo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Cancillería enviaron el material electoral a las 199 ciudades en las que habrá mesas de votación para los peruanos en el extranjero.

Por razones de seguridad, el Ejecutivo peruano decidió no convocar elecciones en Venezuela, Irán, Israel, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Más de 27 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para escoger a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia, luego de acumular una década de crisis políticas donde el país ha tenido ocho presidentes en diez años.

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