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06 abr 2026 Actualizado 11:36

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Internacional

La Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte de su jefe de Inteligencia en un ataque

Jademi había sido nombrado jefe de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte en un ataque sobre Teherán de su jefe de Inteligencia, Mayid Jademí.

“El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)”, informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Jadamí, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.

Un asesinato anunciado por Israel

El asesinato de este alto cargo de la República Islámica había sido anunciado poco antes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Según el ministro, Jadamí era «"uno de los tres altos mandos de la organización".

Desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero han sido asesinados numerosos altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

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