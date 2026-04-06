Irán detiene a 311 personas en intensificación de los arrestos por vínculos con oposición. Getty Images / Kaveh Kazemi

El mayor número de detenciones se produjo en el oeste de la provincia de Teherán, donde, de acuerdo con el comando policial regional, 235 personas fueron identificadas y arrestadas en los últimos días tras labores de vigilancia técnica e informativa, según informó este lunes la agencia Fars.

De ellas, 93 han sido ya enviadas a prisión, acusadas de generar “inseguridad psicológica”, hacer propaganda a favor de enemigos del país y coordinar actividades en redes sociales, incluyendo el envío de imágenes y vídeos a medios opositores en el extranjero.

En la provincia occidental de Juzestán, las fuerzas de seguridad detuvieron a otras 42 personas presuntamente vinculadas también con medios opositores a la República Islámica.

Según la agencia Tasnim, los arrestados habrían realizado grabaciones y recopilación de información en instalaciones sensibles, tanto militares como civiles, para su posterior difusión.

Asimismo, el fiscal público de la provincia de Kermanshah, Nemat Sadegi, informó de la detención de unas 30 personas acusadas de colaborar con “estados hostiles” —en alusión a EE.UU. e Israel— mediante el uso de equipos de comunicación como Starlink, el envío de material audiovisual a redes opositoras y la posesión ilegal de armas.

Mientras, en la ciudad noroccidental de Maragheh fueron arrestadas cuatro personas acusadas de grabar imágenes de zonas afectadas por ataques israelí-estadounidenses y remitirlas a medios opositores.

Las autoridades les atribuyen delitos de espionaje y cooperación con países considerados hostiles.

Estas detenciones se producen en un contexto de creciente tensión y refuerzo de las medidas de seguridad internas, en medio del conflicto en curso con EE.UU. e Israel, que cumple 38 días este lunes.

Las autoridades insisten en combatir cualquier actividad que consideren una amenaza para la seguridad del país y, en lo que va de la guerra, han anunciado la muerte de miles de personas.