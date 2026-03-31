Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 mar 2026 Actualizado 15:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WInternacional

“No es para palestinos, sino para terroristas”: Hernán Felman sobre nueva pena de muerte en Israel

Hernán Felman, presidente ejecutivo de Likud Mundial, partido político de Benjamín Netanyahu, se refirió en 6AM W a la aprobación de condenar a muerte por defecto a palestinos de Cisjordania que maten a israelíes.

“No es para palestinos sino para terroristas”: Hernán Felman sobre nueva ley de condena a muerte

“No es para palestinos sino para terroristas”: Hernán Felman sobre nueva ley de condena a muerte

00:00:0012:01
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lina María Vegavegacabravegacabra

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir