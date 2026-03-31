“No es para palestinos, sino para terroristas”: Hernán Felman sobre nueva pena de muerte en Israel
Hernán Felman, presidente ejecutivo de Likud Mundial, partido político de Benjamín Netanyahu, se refirió en 6AM W a la aprobación de condenar a muerte por defecto a palestinos de Cisjordania que maten a israelíes.
“No es para palestinos sino para terroristas”: Hernán Felman sobre nueva ley de condena a muerte
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...