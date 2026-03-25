El papa León XIV pide defender la vida desde la concepción en un mundo marcado por la guerra

El papa León XIV pidió en estos tiempos marcados “por la locura de la guerra” defender la vida “desde la concepción hasta su fin natural”, durante la audiencia general de los miércoles celebrada en la plaza de San Pedro.

“Hoy se celebra en Polonia el Día de la Santidad de la Vida. Realmente necesitamos iniciativas como la de la adopción espiritual de un niño concebido, que se pone en marcha precisamente hoy. En una época marcada por la locura de la guerra, es importante defender la vida desde la concepción hasta su fin natural”, dijo en su saludo a los fieles polacos.

Mientras que, en su saludo a las personas de lengua francesa, instó a los cristianos “a comprometerse activamente en la edificación de la Iglesia y en la construcción de un mundo de paz”.

El papa no hizo este miércoles ningún llamamiento especial, pero anoche mientras regresaba al Vaticano desde su residencia de Castel Galndolfo, donde pasó su habitual día de descanso, reiteró su petición de “alto al fuego” y volvió a pedir “trabajar por la paz, pero no con armas, sino con diálogo, buscando verdaderamente una solución para todos”.

“El odio crece, la violencia se agrava, más de un millón de desplazados y se registran muchas muertes. Queremos orar por la paz, pero invito a todas las autoridades a trabajar verdaderamente mediante el diálogo para resolver los problemas”, pidió el pontífice estadounidense.