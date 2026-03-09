EE.UU. mata a seis personas en otro ataque a lancha en el Pacífico

El ejército de Estados Unidos informó que seis hombres murieron durante un ataque contra una embarcación sospechosa de participar en tráfico de drogas en el Pacífico oriental, en el marco de la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para combatir a los cárteles en la región.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó sobre un “ataque cinético letal” en aguas del Océano Pacífico Oriental, que resultó en la muerte de seis hombres a bordo de una pequeña embarcación sospechosa de transportar estupefacientes, que operaba en rutas conocidas de contrabando.

Según el reporte militar, la embarcación estaba vinculada a organizaciones que Washington considera terroristas y dedicadas al narcotráfico. Las autoridades indicaron que los seis hombres que viajaban a bordo murieron durante la acción y que no se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

El comando militar difundió en redes sociales un video en el que se observa cómo la pequeña embarcación explota mientras permanece a la deriva en el mar. Sin embargo, el Pentágono no presentó pruebas adicionales que confirmen que el barco transportaba drogas en el momento del ataque.

Con esta operación, el número de personas fallecidas en ataques similares asciende a al menos 157 desde septiembre pasado, cuando la administración Trump comenzó a lanzar ofensivas contra embarcaciones sospechosas en el Pacífico oriental y el mar Caribe.