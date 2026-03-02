Hombre señalado de atracar a ciclista fue judicializado en Cartagena

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar entregó elementos materiales probatorios que le permitieron a un juez de control de garantías de Cartagena imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra un sujeto, aparentemente implicado en un hurto violento ocurrido en el corregimiento de La Boquilla.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 15 de febrero cuando el procesado, quien se movilizaba en una motocicleta, habría intimidado a una ciclista con un arma de fuego, con el aparente propósito de hurtarle un celular de alta gama.

Servidores de la Policía Nacional que atendieron el caso se enfrentaron a disparos con el hombre, luego de que éste sacara su arma con el aparente propósito de herir a los uniformados. El señalado asaltante se recupera en un centro asistencial.

Durante el procedimiento el hombre se habría identificado con un nombre falso haciendo incurrir en error a las autoridades, tampoco contaba con los permisos de porte para el arma.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas; además de fraude procesal. Ninguno de los cargos fue aceptado.