Tres muertos y varios heridos dejó accidente de bus de Copetran en vía San José de Pare – Santana

Santana

Tres personas muertas y varios heridos dejó un grave accidente de un bus de la empresa Copetran en la vía que comunica a San José de Pare con Santana. El siniestro se registró hacia las 11:45 de la noche del lunes 23 de febrero, cuando el vehículo perdió el control, al parecer por exceso de velocidad, se volcó en una curva.

De acuerdo con las autoridades, más de 10 pasajeros resultaron gravemente heridos. Una mujer de 76 años falleció en el lugar, mientras que otras dos personas murieron posteriormente tras ser trasladadas a centros asistenciales. En total, 18 heridos fueron remitidos al hospital de Moniquirá debido a la gravedad de sus lesiones.

El alcalde de Santana, Juan Carlos Sánchez, confirmó que el accidente ocurrió en el sector conocido como cruce La Laguna, considerado de alta peligrosidad, y señaló que en el momento del siniestro se presentaban lluvias. “Aparentemente el bus iba con exceso de velocidad, perdió el control”, indicó el mandatario, quien además hizo un llamado a los conductores para que reduzcan la velocidad y conduzcan con mayor prudencia, especialmente durante la actual temporada invernal.

El alcalde también advirtió que, aunque la vía ha sido reparchada, las lluvias han deteriorado nuevamente la zona, aumentando el riesgo de accidentes. Recordó que el año pasado se registró un hecho similar en el mismo sector. Además, la ola invernal está afectando al municipio con deslizamientos de tierra y el cierre de dos vías rurales. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.