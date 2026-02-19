Secretario de Energía de EE.UU.: “Hemos visto un progreso tremendo en Venezuela”

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este jueves que han constatado “un progreso tremendo en Venezuela” en aspectos como “la situación de seguridad sobre el terreno, la liberación de presos políticos y el inicio de la apertura de la prensa”.

“Yo diría que en las últimas seis semanas hemos visto un progreso tremendo en Venezuela: la situación de seguridad sobre el terreno, la liberación de presos políticos, el inicio de la apertura de la prensa. Un progreso enorme en ese sentido”, declaró desde París Wright, quien visitó Caracas la semana pasada.

El secretario de Energía atribuyó los progresos a “la diplomacia innovadora y fuera de lo común del presidente (estadounidense, Donald) Trump”.

“¿Cómo podemos impulsar un cambio positivo masivo en una nación sin tropas estadounidenses sobre el terreno y sin gastar el dinero de los contribuyentes estadounidenses? Estamos encantados” con lo está sucediendo en Venezuela, anotó Wright.

El alto cargo estadounidense evitó comentar “nada de lo que pueda suceder en el futuro” en el país sudamericano, pero reforzó que el objetivo de Washington es “ver un gran progreso en Venezuela para beneficio del pueblo venezolano, para beneficio del pueblo estadounidense y para beneficio de los países occidentales”.

Wright visitó la semana pasada Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, con la intención de impulsar un “histórico” acuerdo energético a largo plazo.

La visita de Chris Wright es también la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar de enero pasado, cuando Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.