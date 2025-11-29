🔴EN VIVO Red Bull Batalla: Nueva Historia, siga a Chuty, Aczino, Gazir, Fat N y otros AQUÍ // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini IA

Este 29 de noviembre de 2025, el mundo del freestyle vivirá un evento épico y sin precedentes. La Red Bull Batalla conmemora dos décadas de historia, desde aquella primera Final Internacional en Puerto Rico en 2005, con un espectáculo denominado “Nueva Historia”. El evento, que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires en Tecnópolis, no es una competencia convencional, sino una celebración de 20 años de rimas.

El evento Red Bull Batalla: Nueva Historia se perfila como uno de los espectáculos digitales más comentados del año en el continente, atrayendo la atención de millones de espectadores. Dieciséis MC’s compartirán escenario para defender el legado del freestyle en un show como ningún otro.

El Combate de Leyendas: Viejos Maestros vs. Nueva Generación

La participación en este evento conmemorativo es exclusivamente por invitación. Para celebrar las dos décadas de historia, la organización ha preparado una selección estelar que enfrenta a los artistas legendarios de las primeras competencias con las más prometedoras figuras de la próxima generación.

La audiencia espera una competencia épica donde se medirán rivalidades y estilos, al igual que los seguidores viven una batalla de egos y estilos en otros eventos mediáticos.

¿Quiénes pelean en la Red Bull Batalla Nueva Historia?

El evento contará con la presencia de figuras consagradas y nuevas promesas de diversas nacionalidades, destacándose la presencia de múltiples campeones internacionales.

• México: Aczino, Rapder y Azuky.

• España: Bnet, Arkano, Noult, Skone, Invert, Gazir y Chuty.

• Argentina: Frescolate, Exe y Sophia.

• Colombia: Fat N.

• Puerto Rico: Link One.

Estos 16 MC’s se enfrentarán para celebrar el pasado y el futuro del freestyle.

¿Cómo y dónde ver la Red Bull Batalla Nueva Historia?

La transmisión EN VIVO de esta competencia conmemorativa estará disponible a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla. Se espera que las plataformas de streaming y los canales de YouTube acaparen la atención de millones de personas en el continente.

La cita es el 29 de noviembre de 2025 en Tecnópolis, Buenos Aires. No pierda la oportunidad de seguir esta competencia épica donde se define una Nueva Historia.

Siga la Red Bull Batalla Nueva Historia EN VIVO

El evento, que se lleva a cabo en Buenos Aires, será transmitido en vivo y en directo para toda Latinoamérica y el mundo. La cobertura de este espectáculo permite a miles de espectadores seguir minuto a minuto este enfrentamiento: