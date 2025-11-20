¿Cambios en Gecelca? Crece el rumor en el sector energético por posible relevo en la presidencia

Una parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría impulsando un giro en la presidencia de la compañía, actualmente en manos de Andrés Yabrudy, lo que ya encendió las alertas entre analistas del sector.

El trasfondo de esta movida estaría relacionado con el negocio de energía solar, una de las principales apuestas del Gobierno en transición energética.

De por medio se encuentra la adquisición de grandes volúmenes de paneles solares para proyectos de masificación en zonas urbanas y rurales, un mercado estratégico en el que Gecelca podría jugar un papel clave.

En los pasillos del Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, suena con fuerza un nombre: Erick Wehdeking Arcieri, actual vicepresidente administrativo de Gecelca.

Su hoja de vida, según fuentes del sector, ya reposa en el despacho ministerial. Sin embargo, cualquier cambio deberá pasar por el filtro del gobierno corporativo y ser sometido a consideración de la Junta Directiva, cuya sesión está prevista para esta misma semana.

El posible nombramiento de Wehdeking Arcieri no estaría libre de controversias. Asesores del Ministerio han advertido que un viejo escándalo podría complicar su elección.

Se trata del caso de la Fundación Universitaria San Martín, cuyo colapso en 2014 expuso una crisis administrativa y financiera por presuntos hechos de corrupción, afectando a más de 40.000 estudiantes y obligando al Gobierno de la época a intervenir la institución.

El actual directivo de Gecelca tendría lazos cercanos con los dueños de mencionada Fundación lo que genera resistencias internas.

La decisión que adopte la Junta Directiva de Gecelca no será menor. En un momento en que el sector energético es altamente sensible, cualquier movimiento en su liderazgo podría tener repercusiones inmediatas.