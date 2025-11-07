España desmanteló una célula del Tren de Aragua por primera vez

La Policía española ha detenido a trece personas sospechosas de integrar la primera célula asentada en España del Tren de Aragua, una estructura criminal originaria de Venezuela, considerada la más importante del país y que se ha expandido a otros.

Las fuerzas de seguridad informaron de la operación Interciti, que tuvo una primera fase en marzo de 2024, cuando fue arrestado en Barcelona el hermano del líder internacional de la organización, alias ‘Niño guerrero’.

En esta segunda fase, los agentes arrestaron a ocho presuntos miembros en Barcelona, dos en Madrid y uno en Gerona, La Coruña y Valencia . Cuatro cumplen ya prisión provisional por orden judicial.

También, desmantelaron dos laboratorios dedicados a elaborar ‘tusi’, su principal fuente de ingresos, además del tráfico de cocaína.

Además incautaron diferentes drogas sintéticas, cocaína y una plantación interior de marihuana.

Colaboración de Colombia y la Unión Europea

Las detenciones son el resultado de las investigaciones de un grupo de trabajo específico de la Policía española contra la implantación de esta organización criminal en España, con el apoyo en este caso de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto Ameripol-El Pacto 2.0 de la Unión Europea.

En marzo de 2024, los agentes españoles detuvieron en Barcelona al hermano del Niño Guerrero, líder mundial del Tren de Aragua. Fue arrestado por una orden internacional de detención interpuesta por las autoridades venezolanas por presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos y de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Dos subestructuras

Las fuerzas de seguridad detectaron un entramado de personas en varias zonas de España organizadas de manera jerárquica, con un líder y un lugarteniente que dirigían dos subestructuras.

Estas dos ramificaciones se dedicaban a preparar tusi en sus propios domicilios y a la distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

La Policía continúa con las averiguaciones para detectar a otros miembros del entramado.