Canciller Villavicencio y John McNamara sostuvieron reunión para mejorar relaciones diplomáticas

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio sostuvo una reunión en el Palacio de San Carlos con el encargado de Negocios de Estados Unidos, John McNamara, para abordar el futuro de las relaciones bilaterales.

En el encuentro Villavicencio estuvo acompañada del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña y el viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero.

“El encuentro estuvo orientado a un diálogo franco, donde la ministra de Relaciones Exteriores resaltó la necesidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conozca de cerca la realidad colombiana, en particular el compromiso del país en materia de lucha contra el narcotráfico, así como sus avances y logros. Igualmente, subrayó la importancia de reactivar los mecanismos bilaterales existentes como el Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos (DAN) y el Grupo de Trabajo Antinarcóticos (GTA)”, afirma el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El embajador Daniel García-Peña, que había sido llamado a consultas, fue autorizado a regresar a Washington.

Villavicencio indicó que su retorno simboliza el compromiso de Colombia con “una diplomacia constructiva y transparente”.