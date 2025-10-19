Terminan votaciones presidenciales cruciales en Bolivia: Así se vivió la jornada electoral

La jornada electoral en Bolivia finalizó luego de ocho horas de un proceso que verá al país girar hacia la derecha luego de 19 años de gobierno del Movimiento al Socialismo. Las urnas comenzaron a cerrar desde las 2:00 pm hora local, luego de ocho horas de un proceso que verá al país girar hacia la derecha luego de 19 años de gobierno del Movimiento al Socialismo.

Se espera que a las 7:00p.m hora local esté listo el resultado definitivo del balotaje histórico para el país. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel confirmó que la jornada transcurrió con absoluta normalidad.

Así mismo, los jurados electorales iniciaron el escrutinio de las boletas en varias de las 34.000 mesas habilitadas para elegir al próximo presidente de Bolivia.

Por su parte, la OEA informó que la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia transcurrió satisfactoriamente y con una participación ciudadana superior al 50 %. Dicho lo anterior, el jefe de la misión, el exministro colombiano Juan Fernando Cristo, señaló que los observadores supervisaron más de 650 mesas electorales en las nueve regiones del país y en cuatro lugares del exterior en donde se habilitó el voto.

Por otro lado, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea informó que presentará este martes su informe preliminar sobre la segunda vuelta presidencial. El texto, que evaluará la campaña, la votación y el conteo de los mismos, será presentado el martes mientras que el reporte final con recomendaciones para fortalecer futuros procesos se publicará en diciembre.

Entre tanto, la dirigente indígena boliviana Ruth Alipaz denunció que en las campañas electorales de los candidatos Jorge Quiroga y Rodrigo Paz no se han tenido en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, ni fueron abordados durante el debate.

Ante esta situación, el expresidente, Evo Morales se pronunció y aseguró que ninguno de los candidatos representa al Movimiento Popular ni indígena. Dijo haber acudido a las urnas “por cumplir con la democracia”, aunque aclaró que no eligió a ninguno de los aspirantes, a quienes acusa de no responder a los intereses del pueblo.

Desde la campaña política de elecciones, Morales pidió votar nulo cuando ese tipo de voto alcanzó casi el 20 %. Ahora, afirma centrarse en las elecciones subnacionales de 2026 y en la inscripción de su nueva organización política, Evo Pueblo.

Recordemos que la primera vuelta electoral celebrada en agosto dejó fuera de carrera a las opciones progresistas y hoy se vieron en las urnas el liberal conservador, Jorge Tuto Quiroga, quien va por su cuarto intento presidencial y el centroderechista Rodrigo Paz, un candidato que partió de cero y logró seducir al electorado indígena.

El próximo gobierno tendrá que lidiar con urgencias económicas y también con Morales, debido a que el gas se ha acabado por falta de inversión en exploración, la inflación está disparada, faltan dólares para pagar importaciones y hay desabastecimiento de combustibles.

