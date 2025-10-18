Un accidente de autobús en Brasil deja cerca de 20 víctimas mortales

Brasil

Un accidente de tránsito ocurrido hoy en el estado de Paraná, al sur de Brasil, dejó cerca de veinte personas muertas y varios heridos, según informaron las autoridades locales. El autobús, que transportaba alrededor de 30 pasajeros, se salió de la vía, chocó contra un talud de arena y terminó volcado a un costado de la carretera.

De acuerdo con la Policía Federal de Carreteras, el vehículo se dirigía hacia São Paulo cuando el conductor perdió el control por causas que aún se investigan. El impacto fue tan fuerte que varios pasajeros murieron en el lugar, mientras que otros fueron trasladados a hospitales cercanos con heridas de diversa gravedad.

Los equipos de emergencia trabajaron durante horas en las labores de rescate e identificación de las víctimas. El conductor del autobús sobrevivió con lesiones leves y fue sometido a una prueba de alcoholemia, que resultó negativa, informó la policía.

El gobernador de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, lamentó la tragedia y expresó sus condolencias a las familias afectadas. También anunció el envío de personal de apoyo psicológico y logístico para asistir a los heridos y a los parientes de las víctimas.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, mientras que medios locales recordaron que la región ha sido escenario de varios siniestros viales en los últimos meses, relacionados con el mal estado de las vías y las condiciones climáticas adversas.