🔴EN VIVO | Junior vs. Deportivo Pereira por fecha 16 de Liga Colombiana: siga acá la trasmisión

<b>¡Continua las emociones del fútbol colombiano!</b> Junior se enfrenta con Deportivo Pereira por la jornada 16 de la Liga Colombiana, en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla a partir de las 6:20 de la tarde. <b>El Tiburón se encuentra entre los ocho mejores y espera conseguir los tres puntos para clasificar anticipadamente a los cuadrangulares.</b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/16/america-vs-junior-en-vivo-por-cuartos-de-final-de-copa-colombia-siga-aca-el-minuto-a-minuto/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/16/america-vs-junior-en-vivo-por-cuartos-de-final-de-copa-colombia-siga-aca-el-minuto-a-minuto/?rel=buscador_noticias"><b>Los dirigidos por Alfredo Arias llegan a este compromiso tras perder con América de Cali</b></a> en la serie de penales (7-8), y quedar eliminado de la Copa Colombia. Mientras que <b>en la jornada 15 de la Liga venció a Alianza (1-0) </b>gracias a que Edwin Herrera convirtiera el penal al minuto 49′. Con este triunfo, <b>es tercero en la tabla con 28 unidades</b>, a 2 del líder que es Atlético Bucaramanga.Por su parte, <a href="https://caracol.com.co/2025/10/15/pereira-vs-millonarios-siga-en-vivo-la-transmision-del-partido-por-la-fecha-15-de-la-liga/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/15/pereira-vs-millonarios-siga-en-vivo-la-transmision-del-partido-por-la-fecha-15-de-la-liga/"><b>el Matecaña venció en la fecha anterior a Millonarios</b></a><b> </b>(3-2) en condición de local, con anotaciones de Yesus Cabrera desde el punto penal (27′), Gustavo Torres (45+2′) y Darwin Quintero (75′). <b>Con esta victoria, Pereira se sitúa en la casilla 13 con 18 puntos.</b>