Liga Colombiana

Junior JUN
0
Deportivo Pereira DEP
0
16'
1ª parte

🔴EN VIVO | Junior vs. Deportivo Pereira por fecha 16 de Liga Colombiana: siga acá la trasmisión

El Matecaña está obligado a ganar el partido si quiere entrar a los cuadrangulares.

Colprensa

Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

Caracol Radio
