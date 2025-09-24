Tren de Aragua: estos son los países que señalan al grupo delincuencial como terrorista

Tras el discurso del presidente Gustavo Petro, ante las Naciones Unidas, en el que afirmó que el Tren de Aragua, no era un grupo terrorista sino que era una organización de jóvenes expuestos al narcotráfico por la pobreza y las condiciones de Colombia, varios países demostraron su inconformidad y aseguran que están adelantando acciones contra el grupo criminal.

Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación formal para 10 miembros de la organización terrorista extranjera designada Tren de Aragua por participar en una conspiración de crimen organizado y cometer múltiples delitos violentos en este país.

Según el departamento, estas personas se encontraban ilegalmente en el país y transportaban a mujeres jóvenes, desde Venezuela a Perú y Estados unidos a cambio de deudas que estas pagaban a la organización mediante la prostitución.

Además, dentro de la acusación sustitutiva afirman que las principales actividades delictivas de esta organización se centraban en el tráfico ilícito de personas, tráfico sexual de mujeres, tráfico de sustancias controladas, incluido el “tusi”, el cual contiene Ketamina, y robos a mano armada en Nueva York.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirma que las protestas por parte indígenas contra su gobierno por el alza del precio del diésel, son terroristas y que además el Tren de Aragua es el encargado de financiar las manifestaciones.

Al igual que Estados Unidos, Noboa declaró en enero como grupo terrorista al Tren de Aragua, pues afirmó que este uno de los grupos criminales que recrudecen la violencia narco en el país.

Además, la semana pasada el presidente Noboa, advirtió que los manifestantes que incumplan la ley «serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos».

¿Cómo está la situación en Ecuador?

El martes, varios trabajadores, profesores y estudiantes se sumaron a la protesta con dos marchas en Quito. Sin embargo, lo que parecía ser una protesta pacífica terminó en un enfrentamiento entre policías y manifestantes.

Las protestas dejan casi 60 detenidos, incluidos dos venezolanos que se presume ingresaron de manera ilegal a Ecuador y sobre los que hay indicios de su pertenencia al Tren de Aragua, según autoridades.

Es importante que esta organización está en el centro de la creciente tensión entre Trump y Estados Unidos. Situación que fue desencadenada por la orden del gobierno de Estados Unidos de ordenar una poderosa ofensiva militar en el Caribe para enfrentar al narco.

Cabe destacar que otros países latinoamericanos como chile también está investigando crímenes de esta organización en sus territorios.

