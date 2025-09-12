¿Gobernados por Inteligencia Artificial? Albania designa a Diella, primer ministra creada por la IA

La Inteligencia Artificial (IA) sigue sorprendiendo al mundo con avances que transforman diferentes ámbitos de la sociedad. Esta vez, el turno fue para la política, pues Albania se convirtió en el primer país del mundo en designar a un ministro de Gobierno creado con IA.

El anuncio lo hizo el primer ministro albanés, Edi Rama, el pasado jueves 11 de septiembre, al confirmar que la nueva ministra virtual tendrá la misión de supervisar las licitaciones públicas bajo la promesa de ser “100 % libres de corrupción”.

Quién es Diella, la ministra creada por IA en Albania

El personaje elegido se llama Diella, palabra que en albanés significa “Sol”. Se trata de una figura creada íntegramente por Inteligencia Artificial, diseñada como una mujer vestida con traje tradicional albanés. A diferencia de los ministros convencionales, Diella no existe físicamente, sino en un entorno virtual.

Su papel en el Gobierno será clave para el país, pues asumirá la responsabilidad de todas las decisiones relacionadas con licitaciones públicas. De acuerdo con Edi Rama, esto permitirá que cada proceso sea transparente y quede blindado contra la corrupción, uno de los principales problemas que ha enfrentado el país en las últimas décadas.

Cómo fue creada Diella : ministra del Gobierno

Antes de asumir esta nueva función, Diella ya había sido presentada como un asistente virtual. Su labor consistía en ayudar a los ciudadanos a navegar por la plataforma oficial e-Albania, un sistema digital que ofrece documentos y servicios en línea.

Con el tiempo, este personaje de IA evolucionó hasta convertirse en un símbolo de innovación y confianza digital para el Gobierno albanés, que ahora apuesta por darle un rol más decisivo en la gestión pública.

Por qué Albania eligió a la Inteligencia Artificial para combatir la corrupción

Albania, un país ubicado en el sureste de Europa, en la región de los Balcanes, ha enfrentado durante años graves problemas de corrupción y crimen organizado. En los últimos tiempos, ha trabajado de la mano con organismos internacionales como la OSCE, que impulsa proyectos de transparencia, control de armas y estrategias anticorrupción.

En este contexto, la creación de Diella como ministra de Gobierno con IA busca garantizar que cada fondo público y cada proceso de contratación sean completamente transparentes. Según Edi Rama, esta medida permitirá que la confianza en el Estado se fortalezca y que los recursos lleguen realmente a donde deben.

Con este nombramiento, Albania marca un precedente histórico, ya que se convierte en el primer país del mundo en integrar formalmente a la Inteligencia Artificial en un cargo ministerial de alto nivel.