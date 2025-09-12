Ejército frustra presunto plan criminal del ELN: halló más de 230 minas antipersona, en La Guajira

En desarrollo del ‘Plan de Campaña Ayacucho Plus’, soldados del Batallón de Caballería Mediano N.º 10, de la Décima Brigada, en un trabajo conjunto y coordinado con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, ubicaron 235 minas antipersona.

En ese lugar también fueron descubiertos igual número de detonadores eléctricos improvisados y 60 kilogramos de sustancia explosiva a base de nitrato de amonio que, presuntamente, pertenecían al ELN, en zona rural del municipio de Uribia, La Guajira.

“Este hallazgo representa una clara y grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Su sola fabricación y transporte constituye un acto criminal que atenta contra los principios de distinción, proporcionalidad y humanidad que rigen la guerra, y que buscan proteger especialmente a los más vulnerables”, dijo el Ejército.

“El uso de minas antipersona por parte del ELN genera graves afectaciones a niños, mujeres, campesinos y comunidades enteras, truncando proyectos de vida, causando desplazamientos forzados y sembrando terror en las regiones” agregó.

La Décima Brigada informó que continuará desarrollando operaciones contundentes, conjuntas y coordinadas, con el objetivo de neutralizar las amenazas que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los guajiros.