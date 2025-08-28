Polonia: F-16 se estrelló en medio de preparación para una exhibición

El ministerio de Servicios Especiales polaco confirmó que el piloto falleció en medio de los ejercicios que se desarrollaban en Radom, en el centro del país. (Foto: Getty / Cortesía / Caracol Radio )

El piloto de un avión de combate F-16 falleció en Radom (centro de Polonia) al estrellarse el aparato durante los entrenamientos previos a una exhibición aérea programada para este fin de semana.

La muerte del piloto fue confirmada por el ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, quien dijo a la cadena de televisión TVN 24 que era “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca”.

Polonia tiene 48 aviones F-16 de la versión Block 52 y la semana pasada se firmó un contrato para su modernización a la versión Block 70.

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, declaró antes de partir para el lugar del accidente que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

La exhibición aérea de Radom 2025 está programada para los días 30 y 31 de agosto en el aeropuerto de Sadków, y es un escaparate clave para la aviación polaca y aliada occidental, con gran atractivo internacional y participantes de más de una decena de países.

Este evento bienal que tuvo lugar por primera vez en 1991 es uno de los principales encuentros aeronáuticos de Polonia, con previsiones de asistencia que superan las 150.000 personas.

La aviación española estará presente con un Eurofighter C.16 del Ala 14, que se unirá a otros participantes destacados como los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia, y aparatos de Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia y Grecia, entre otros.

También se escenificará la despedida oficial de los Su-22 de la Fuerza Aérea de Polonia con una ceremonia y el último vuelo operativo de estos aparatos bajo bandera polaca.