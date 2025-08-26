China enviará esta semana a un importante negociador comercial a EE.UU.

AME2016. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/01/2025.- Combo de fotografías donde se observa al presidente de China, Xi Jinping (i), y al presidente electo de EE.UU., Donald Trump. El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, informó este viernes por la mañana que había mantenido una conversación por vía telefónica con el mandatario chino, Xi Jinping, y que ambos harán "todo lo posible para que el mundo sea más pacífico y seguro" a partir de que el lunes arranque su mandato. EFE/EPA/ Paolo Aguilar / Mohammed Badra ARCHIVO / Paolo Aguilar / Mohammed Badra ( EFE )

China enviará esta semana a Estados Unidos a la mano derecha del jefe del equipo de negociación comercial para reanudar los contactos con altos funcionarios del país norteamericano tras prolongar la tregua arancelaria durante otros 90 días.

Según la prensa de estadounidense, el emisario en este viaje será Li Chenggang, viceministro de Comercio y representante para comercio internacional de China, el cual actúa como número dos del vice primer ministro He Lifeng durante las negociaciones comerciales con Washington.

La información avanza que Li mantendrá reuniones con el representante estadounidense de Comercio, Jamieson Greer, así como con altos cargos del Departamento del Tesoro y miembros de la comunidad empresarial del país.

Por el momento, ni las autoridades chinas ni las estadounidenses han confirmado oficialmente este viaje ni las mencionadas reuniones.

Según un analista citado por Bloomberg, el viaje de Li se centrará en comercio y aranceles por encima de otros asuntos de interés bilateral como las restricciones tecnológicas o la crisis del fentanilo, y servirá además para allanar el camino a una posible cumbre entre los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping.

EE.UU. y China, entre la calma y la tensión comercial.

Los lazos entre Pekín y Washington se encuentran actualmente en un momento de relativa calma después de que, hace dos semanas, Trump autorizase la mencionada prórroga de tres meses a una tregua comercial inicial de idéntica duración que había comenzado en mayo.

Tras una escalada arancelaria que se tradujo en un embargo comercial ‘de facto’ entre las dos principales potencias económicas del mundo, Pekín y Washington han firmado varios acuerdos levantando vetos y restricciones a la exportación de chips por parte de EE. UU. y a la de tierras raras desde China.