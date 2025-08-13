Excarcelan a activista colombovenezolana arrestada después de una manifestación en Venezuela

Naciones Unidas exigió la liberación de Martha Lia Grajales, directora de la ONG SurGentes, cuyo paradero es desconocido tras su detención el 8 de agosto. (foto: Cortesía)

La activista de derechos humanos colombo-venezolana, Martha Lía Grajales, a quien la justicia de Venezuela procesa por “incitación al odio” y “conspiración”, fue excarcelada, confirmó su esposo Antonio González.

Grajales, al frente de la ONG SurGentes, fue arrestada el 8 de agosto poco después de una manifestación en favor de detenidos poselectorales frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas. El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, había exigido su “liberación inmediata”.

“Quiero informar que Martha Lía recibió una medida sustitutiva de la privativa de libertad”, dijo González, también miembro de SurGentes, en un video divulgado en la red social X.

González indicó, no obstante, que sigue en marcha un proceso judicial “que es todas luces arbitrario”.

La Fiscalía de Venezuela informó que Grajales es investigada por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir.

Posterior a la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por la oposición, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales unos 2.000 han sido excarcelados a la fecha, según cifras oficiales.

Grajales ha acompañado varias protestas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad conformado por familiares de detenidos poselectorales, procesados en su mayoría por “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos que pueden acarrear penas de entre 10 y 30 años, la máxima en Venezuela.

El presidente Maduro, por su parte, aseguró este que varias personas involucradas en la defensa de detenidos poselectorales son financiadas por la CIA y el Departamento de Estado.

Entonces, “piden crear un falso comité de madres por la libertad de presos políticos y cuando tú ves la lista son todos los que mataron gente en el país, son los que hirieron gente inocente”, dijo Maduro. “¿Son presos políticos los que atacan con violencia y matan? Son terroristas”, reiteró.