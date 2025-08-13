Deportación de presos,seguridad y agenda regional: Temas encuentro bilateral Colombia y Ecuador

La Canciller (e) de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, sostuvieron un encuentro en el vecino país, para blindar la cooperación en migración, seguridad, energía y comercio, y trazar una hoja de ruta con acciones concretas que permitan superar los desafíos comunes en la frontera y en la agenda regional.

Durante este encuentro, la Canciller Villavicencio Mapy hizo especial énfasis en la necesidad de establecer un protocolo para garantizar el respeto de los derechos y la dignidad de los nacionales colombianos, privados de la libertad en Ecuador, y que se encuentran en proceso de deportación.

Lo anterior, para que en adelante el proceso de retorno se realice de manera segura, ordenada y regular.

Las ministras hicieron énfasis en las estrategias de seguridad conjuntas para el combatir a la delincuencia organizada trasnacional, el narcotráfico, el terrorismo y la minería ilegal, con especial atención a la zona fronteriza.

“El motivo principal era establecer una gobernanza para el tema de las deportaciones”, y subrayó que se busca resolverlo con mecanismos ejecutivos: “Hemos quedado en armar, en conformar unas comisiones que den una salida ejecutiva y rápida para solucionar estos aspectos”, indicó la Canciller Villavicencio.

Las ministras además abordaron la próxima entrega de la Presidencia temporal de la Comunidad Andina (CAN), que Colombia cederá a Ecuador el 30 de septiembre en Bogotá.

Además, se confirmó la participación ecuatoriana en la reunión de alto nivel de la Cumbre Amazónica y en la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (2–4 de septiembre de 2025, Riohacha).

“Van a asistir a la reunión de alto nivel de la Cumbre Amazónica, de la Cuenca Amazónica. También participarán activamente en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, como en la CELAC”, reiteró la ministra de relaciones exteriores.