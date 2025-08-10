Sismo de 6.1 sacudió el oeste de Turquía

Un sismo de magnitud 6,1 se sintió el domingo en la región de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, informó el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya

El sismo se produjo a las 19:53 hora local con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

“AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto, que también se sintió en Estambul y las provincias circundantes”, indicó Yerlikaya en un breve comunicado publicado en redes sociales.

#MUNDO | Un sismo de magnitud 6.1 sacudió el oeste de Turquía este domingo, con epicentro en Balıkesir. El temblor se sintió incluso en Estambul e Izmir.



Autoridades ya inspeccionan la zona y hasta ahora no hay informes sobre víctimas o daños.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/mQo5iorrSY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2025

¿En qué ciudades de Turquía se sintió el sismo?

El sismo se sintió en numerosas ciudades del oeste del país, entre ellas Estambul y Esmirna.

Según las autoridades turcas, hasta el momento no hay informaciones oficiales sobre víctimas o daños, pero la emisora dijo que ha habido heridos y mostró un edificio colapsado.