Ocho muertos y tres heridos en masacre frente a discoteca en Santa Lucía, Ecuador

Las autoridades ecuatorianas reportan ocho personas sin vida luego de que un grupo de hombres armados disparara contra una multitud en los exteriores de una discoteca en un municipio rural del suroeste de Ecuador.

Los atacantes llegaron al sitio en dos camionetas y abrieron fuego contra un grupo de personas que tomaban alcohol en la vía pública, frente a la entrada de una discoteca en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas.

Los atacantes huyeron por una ruta desconocida y, hasta el momento, las autoridades no han establecido el motivo de la masacre.

Por su parte, la alcaldía de Santa Lucía declaró luto oficial, mientras que la provincia de Guayas permanece bajo estado de excepción, como parte de las medidas para enfrentar la violencia de las bandas criminales.