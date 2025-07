Sergio Higuita lanzó fuerte confesión sobre el Tour de Francia: “Nosotros no venimos con ambiciones”

Este miércoles 9 de julio, se corrió la etapa 5 del Tour de Francia 2025. La jornada fue de contrarreloj y el ganador fue Remco Evenepoel, el belga logró registrar un tiempo de 36 minutos, 42 segundos.

Tras la quinta fracción, el colombiano Sergio Higuita habló en los medios y reconoció que incluso él, que no tiene ambiciones en la general, no se pudo relajar en la crono del Tour de Francia por el elevado ritmo que pusieron los favoritos y para no quedar fuera de tiempo.

Sobre la etapa 5 del Tour de Francia

“Ha sido una buena contrarreloj, muy plana, con bastante viento de lado, pero está bien, ha sido bonito”, indicó el ciclista del Astana, que se dejó 4.40 con respecto al ganador, el belga Remco Evenepoel.

Las aspiraciones de Sergio Higuita en el Tour

“Ha sido un día tranquilo, vamos a intentar recuperar. Nosotros no venimos con ambiciones para la general, entonces hay que tener un buen ritmo porque Remco y Pogacar van a hacer grandes medias, de 60 o 58 y hay que estar en los tiempos”, agregó.

Finalmente, Sergio Higuita se refirió a la próxima etapa, la del jueves 10 de julio: “Va a ser dura, larga, con más calor. Una etapa rompe piernas. Vamos a ver qué tal”.

Colombianos en el Tour de Francia 2025

Hasta el momento, el mejor pedalista nacional es Santiago Buitrago, pues se ubica décimo cuarto en la clasificación general, a 3 minutos y 51 segundos; lo sigue Sergio Higuita en la casilla 88 y a 21 minutos y 18 segunos.

La etapa 5 del Tour de Francia 2025 se llevará a cabo entre Bayeux y Vire, contará con un recorrido de 201 kilómetros. Por otro lado, habrá cinco premios de tercera categoría y uno de cuarta.