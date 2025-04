Conversatorio “Mujeres que Transforman”

Cali, Valle del Cauca

Caracol Radio abrió este espacio con el propósito de amplificar las voces femeninas, reconocer sus logros y generar una red de conexión, inspiración y empoderamiento. En esta oportunidad, el conversatorio reunió a tres mujeres de trayectoria inspiradora en distintos ámbitos: Ximena Chaparro (Banco Mundo Mujer), Johana Caicedo Sinisterra (Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali) y Adriana Losada (Arquidiócesis de Cali).

He tenido el placer de vivir el dolor, pero he aprendido a disfrutarlo, a soltarlo y a no permitir que mi esencia se vea afectada. Así es como me he convertido en una mujer de fortaleza

— Johana Caicedo, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali