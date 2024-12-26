Al Oído: Denuncian ocultamiento de información de situación en el Cauca por parte del Gobierno

S.O.S CAUCA

Una herida que parece no querer sanar. Los últimos hechos hablan por sí solos: Una masacre se presentó el 24 de diciembre en el departamento de Cauca y dejó un saldo de tres personas asesinadas por parte del grupo criminal de Iván Mordisco, con esta, ya son 75 las que se han presentado durante todo el 2024.

Además, conocimos que fue secuestrada por unas horas una diputada del PH en el Norte del Cauca. En Argelia, un niño de 15 años fue asesinado por no dejarse reclutar, dos fosas comunes con niños reclutados y asesinados en el Cauca.

Una sola conclusión: Paz total exige reajustes, el territorio está en conflicto.

Una cifra que nos llama a decir lo que antes, juiciosamente, recordaban diariamente activistas que hoy son congresistas del cambio pero que desde que llegaron apagaron el conteo preocupante mientras se sientan en diálogos que no avanzan siguen atemorizando a la población civil.

Se están tomando el país, están creciendo y el ministro de defensa Iván Velásquez y el presidente Gustavo Petro parecen no darse cuenta.

Al Oído conocimos que los representantes de la bancada de Cambio Radical Carolina Arbeláez, Óscar Campo, Julio César Triana y Gersel Luis Pérez no han podido adelantar su debate de control político en la Comisión Primera a varios funcionarios del gobierno nacional luego del inicio de la Operación Perseo en El Plateado por lo que denunciarán que el GOBIERNO PETRO OCULTA INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL CAUCA Más del 90% de los derechos de petición sobre la crisis en el Cauca siguen sin respuesta. Los congresistas radicaron una reiteración sobre la proposición de debate y tutelaron a más de 10 entidades que no han querido responder, vulnerando el derecho a la información a la opinión pública, violando la ley y la Constitución por lo que también Solicitan a la Procuraduría General de la Nación acciones disciplinarias.

“Luego de la visita de funcionarios por algunas calles de Argelia, Cauca, dos meses después, no se evidencian los avances en cuanto a lo social, es más, grupos al margen de la ley siguen teniendo el control en el territorio, y hasta puentes han inaugurado, mientras la población vive con miedo, pobreza y abandono estatal”, aseguró la representante por Bogotá Carolina Arbeláez de Cambio Radical .

En datos

Se registran 297 casos de reclutamiento en el país y el 73% se presentan en el Cauca. Nuestros héroes necesitan mayor apoyo en el Cauca y el país encender las alarmas. ¿Cuándo el presidente le va a dar la atención?