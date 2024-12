¿Es bueno que un perro coma pasto? Estudio reveló lo que les podría pasar

Los perros se han convertido en parte fundamental de miles de familias en todo el mundo. Su compañía y amor hacia las personas los hacen los perfectos compañeros para un hogar. A nivel mundial existen miles de razas que pueden adaptarse a las necesidades de cada persona y en el entorno en el que vive, por ejemplo, hay perros pequeños que pueden vivir en un apartamento, mientras que hay otros que necesitarán mucho más espacio para poder tener una buena calidad de vida.

Una de las partes más importantes antes de tomar la decisión de tener una mascota es saber la responsabilidad que implica, más allá de alimentarlo y pasearlo. Se debe estar pendiente de sus comportamientos y síntomas que pueden determinar cambios o complicaciones en su salud y tratarlos de manera adecuada para prolongar su expectativa de vida, que también dependerá de la raza del perro.

Algunos de los comportamientos que suelen inquietar a los dueños y que pueden resultar motivo de preocupación y consulta a los veterinarios es que los perros comiencen a consumir pasto. Popularmente, se dice, que lo hacen porque pueden estar intoxicados y que es una manera de aliviar el malestar estomacal.

¿Por qué los perros comen pasto?

En algunos casos, los perros comen pasto y posteriormente vomitan, para luego volver a ingerirlo, por lo que suele pensarse que lo consumen para eliminar de su cuerpo, algo que les está causando molestia, sin embargo, de acuerdo con el Hospital Veterinario VCA de Estados Unidos, la mayoría de los perros que comen pasto no están enfermos.

Según esta misma fuente, los perros pueden elegir consumir pasto por una posible deficiencia de fibra en su dieta, necesaria para que el sistema digestivo funcione de manera correcta, por lo que consumir un poco de pasto puede hacer que el perro obtenga algo de fibra. Por lo que este hábito puede ser considerado completamente normal y no debería alarmar a sus dueños.

Sin embargo, si su perro come pasto y comienza a presentar malestar estomacal y presenta síntomas como estreñimiento, diarrea, falta de apetito o disminución en su nivel de energía, existe la posibilidad que tenga un problema gastrointestinal, por lo que es recomendable programar una cita con su veterinario para que haga un diagnóstico.

¿Es bueno o malo que un perro coma pasto?

En la mayoría de los casos, cuando los perros se encuentran en buen estado de salud y reciban un tratamiento regular contra parásitos, comer pasto se considera un comportamiento seguro y no debería causarle problemas serios de salud, sin embargo, es importante mantenerlos vigilados en caso de alguno cambio en su comportamiento y visitar al veterinario de manera regular.

Sin embargo, si su perro come pasto, es importante tener en cuenta es que, para que este se mantenga saludable y no se convierta en un problema de salud, se debería asegurar de que la hierba no tenga herbicidas, pesticidas o fertilizantes, pues esto si podrían tener efectos negativos en la salud de su mascota.