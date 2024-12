En Ibagué aumentó la dinámica económica: Observatorio Público de Empleo del Tolima

Ibagué

En Caracol Radio analizamos las cifras entregadas por parte del DANE para el trimestre móvil agosto – septiembre – octubre de 2024 donde se muestra una importante reducción en materia de desempleo para Ibagué.

Uno de los argumentos entregados por parte de Diego Ramírez, director encargado del Observatorio Público del Empleo de la Universidad del Tolima, es que en la capital del Tolima se está dinamizando la economía al punto que la tasa de ocupación está absorbiendo la población que está buscando oportunidades laborales.

El desempleo en Ibagué durante el trimestre móvil agosto – octubre se ubicó en 11.2%, cifra inferior en 1.8% en comparación con la tasa registrada durante el mismo periodo de 2023, cuando alcanzó 13.1%, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Se trata de la segunda reducción más alta durante el mencionado trimestre, solo superada por Neiva, que redujo su desempleo en 3.6% en el mismo periodo. La Capital Musical se ubicó en el puesto 10 entre las 23 ciudades analizadas por el Dane. El listado fue liderado por Quibdó (26.2%).

De acuerdo con el Dane, durante el trimestre analizado hubo más de 215.600 personas ocupadas en Ibagué, alrededor de 22.200 más que las reportadas en el trimestre agosto – octubre de 2023.

El director encargado del Observatorio Público del empleo de la Universidad del Tolima resaltó que el sector de servicios, eventos, comercio aumentaron su capacidad para generar empleo.

“Una cosa que nos llama la atención y que creo que es de las primeras veces que ha sucedido este fenómeno, y es que, si bien ha habido un aumento en el número de personas que están interesadas en participar en el mercado laboral, lo que se conoce como un aumento en la participación laboral, este aumento ha sido menor al aumento de la ocupación o de la tasa de ocupación. ¿Y esto qué significa? Que la economía, digamos, en la ciudad está dinamizándose al nivel de que está teniendo la capacidad de absorber a ese aumento de la de la población que está buscando laboralmente oportunidades”

Ramírez sostuvo que lo negativo del último informe es que en la capital del Tolima aumentó la informalidad que está de la mano con la producción de empleos desde sectores como el comercio y de servicios.

La informalidad en materia de empleo en Ibagué

“Esta reducción del desempleo ha sido desafortunadamente compatible con un aumento de la informalidad laboral. Hemos aumentado, según el último reporte del DANE, más o menos 5 puntos porcentuales en la informalidad laboral. Lo cual, pues, de todos modos, no deja de ser un reto para las autoridades locales y nacionales de tratar de seguir en ese ejercicio de reducir esta esta situación de informalidad”, dijo.

A la vez resaltó que Ibagué fue la ciudad que logró una mayor reducción del desempleo del que se observa a nivel nacional. Por otra parte, aseguró que las personas que no estaban buscando trabajo reiniciaron la labor, encontrando con mayor facilidad un empleo.

“Lo que yo logro visualizar es que hay un aumento en la actividad económica, fundamentalmente asociado con la agricultura. Ese aumento en el en la actividad económica, que es lo que nosotros en economía le decimos crecimiento económico, estamos experimentando, este auge lo que permite que mucha gente que estaba anteriormente en una situación de inactividad laboral, que no estaba buscando trabajo, que no estaba interesado en trabajar, se ha puesto de las pilas, llamémoslo así, que es lo que se conoce como el trabajador alentado. Entonces, está buscando trabajo, y afortunadamente lo está encontrando. Entonces”.

Las personas no encuentran un trabajo bien remunerado

El economista indicó que, pese al auge de empleo, hay un grupo importante que no ha conseguido una oportunidad o que la oferta laboral no satisface salarialmente la expectativa económica.

“El salario de Ibagué es un salario muy bajo en promedio y por lo tanto muchas personas no estarían interesadas a trabajar en los salarios que el mercado le les propone. El desempleo en Ibagué es un desempleo de larga duración, significa que son personas que buscan por mucho tiempo trabajo, pero de alguna manera se explica también, porque seguro los salarios que les ofrece las empresas, pues no es el salario que esperan, y por tanto, hasta que no tengan una mejor oferta laboral, pues no entran al mercado laboral”, manifestó el economista.

Finalmente, sostuvo que entre las 216 mil personas que aparecen con un empleo según el DANE, casi el 30% corresponde a una categoría que se denomina cuenta propia, personas que se dedican al rebusque o son independientes.