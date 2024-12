¿Por qué se piden deseos en el ‘Día de las Velitas’?: Recomendaciones para hacer ritual

El ‘Día de las Velitas’ se celebra en la noche del 7 de diciembre en Colombia. Su origen es de carácter religioso, pero ha evolucionado al punto de impactar las tradiciones culturales.

En principio, debe saber que en esta fecha se conmemora la víspera de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, proclamada como dogma en 1854, por el Papa Pío IX.

Es común que los creyentes enciendan velas como símbolo de devoción y gratitud, en ocasiones piden favores o la intercesión de la Virgen para contribuir en sus necesidades espirituales o personales.

También es importante destacar que la luz tiene un simbolismo universal relacionado con la esperanza, la guía y la realización de los sueños. En Colombia, las velas encendidas se consideran una manera de iluminar el camino, no solo para la Virgen, sino para atraer energías positivas y prosperidad.

Es por esto que muchas personas aprovechan este día para formular deseos mientras encienden las velas. Hay que acotar que la práctica empezó como una manifestación estrictamente religiosa, pero ha adquirido con el tiempo un carácter más festivo, familiar, en comunidad y alrededor de la luz.

De esta manera, muchas personas, independientemente de sus creencias, encuentran en este día un momento especial para reflexionar, compartir, agradecer y pedir deseos relacionados con sus aspiraciones y sueños para el futuro, mientras departen, bailar a son de la música, gozan de platos tradicionales, encienden faroles y velitas en las calles.

El ‘Día de las Velitas’ y el comercio

Según Fenalco Bogotá-Cundinamarca, la Noche de las Velitas representa el pico más alto de ventas para velas y velones, llegando a quintuplicar las cifras habituales de un día normal.

Este aumento se compara solo con la Semana Santa, que ocupa el segundo lugar en consumo de estos productos. Cabe resaltar que más del 70% de las velitas son fabricadas en el país.

Entre los principales puntos de distribución se encuentran grandes superficies, supermercados, papelerías, tiendas de barrio y el comercio ambulante, que concentra una proporción significativa de las ventas.

“La Noche de las Velitas, previa a la celebración religiosa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, es una tradición con la que las familias colombianas inician la Navidad”, afirmó Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá.

Además, agregó que las personas aprovechan para salir a centros comerciales o ejes comerciales, a encender las velitas, disfrutar de la iluminación navideña, cenar y hasta adelantar compras de regalos para el 24 de diciembre.

Para el momento de comprar velas, Fenalco recomendó que las velas no deben soportar ignición en puntos que no sean las mechas previstas y que la altura máxima de la llama en cualquier vela no debe exceder las tres pulgadas.

¿De qué manera puede desarrollar su ritual de encendido para el ‘Día de las Velitas’?

Existe mucha libertad alrededor de las actividades que se hacen en este día. En la celebración del 7 de diciembre, se recomienda pedir deseos con intenciones positivas y sinceras: