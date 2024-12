¡Alístese para el día de velitas! Racionamiento de agua en Bogotá y zonas cercanas

El ciclo 22 de racionamiento de agua continúa avanzando. Este sábado 7 de diciembre, día de velitas, seguirá el racionamiento de agua, los habitantes de Fontibón, Kennedy y los municipios de Funza, Madrid y Mosquera serán los afectados por las restricciones correspondientes al séptimo turno.

Las zonas perjudicadas por los cortes dejarán de recibir agua a partir de las 08:00 a.m en el día designado, y durante un día completo no tendrán acceso a ella. La reapertura se llevará a cabo a partir de las 08:00 a.m al día siguiente, mientras que la recuperación total puede durar unas horas más, pues esto varía según el barrio y las características técnicas establecidas.

Acá le contamos la lista de barrios afectados para este 7 de diciembre.

Límites

Entre calle 16C y 26, entre avenida Boyacá y Ciudad de Cali.

Entre calle 14 y 24, entre avenida Ciudad de Cali y Río Bogotá.

Entre calle 26 y avenida Primero de Mayo, entre carrera 68 y avenida Boyacá.

Puntos de suministro de Funza, Madrid y Mosquera.

Localidad Fontibón

• Agrup. de Vivienda Viempro II

• Almagrario

• Altos de San Sebastián

• Ambalema Lotes 2 Y 3

• Atahualpa

• Atahualpa El Cajón

• Bahía Solano

• Batavia

• Belén El Edén II - A

• Bellavista Los Pantanos

• Bosque de Modelia

• Boston

• Brisas Aldea

• Camavieja

• Capellanía

• Carlos Lleras Restrepo

• Centenario

• Centro Fontibón

• Centro Industrial de Construcción

• Chircales

• Ciudad Salitre

• Ciudad Salitre 3 A. Etapa

• Ciudad Salitre Occidental

• Ciudad Salitre

• Corpacero

• Desarrollo Moravia

• El Carmen Fontibón

• El Charco

• El Chircal

• El Cuco La Estancia

• El Laurel

• El Paraíso

• El Pedregal

• El Proveedor

• El Refugio La Zelfita

• El Rubí

• El Tapete

• El Tintal A.S.D.

• El Triángulo

• El Vergel

• El Jordán

• El Portal

• Ferrocaja

• Ferrocaja

• Flandes

• Flota La Macarena

• Franco

• Granjas de Techo

• Guadual

• Guadual Fontibón

• Hilanderas Fontibón

• Industrias Thury Ltda.

• Inmunizadora de Maderas

• Interindustrial - El Vergel

• Internacional

• Jericó

• Jordán II Sector

• Kasandra

• La Cabaña - El Rubí

• La Cabaña Fontibón

• La Cabaña II Sector

• La Esperanza Norte

• La Esperanza

• La Giralda

• La Giralda II Sector

• La Isla

• La Laguna Fontibón

• La Perla

• La Primavera II

• La Provincia

• Laredo

• Las Brisas

• Las Flores

• Los Bohíos de Hunza III Sector

• Los Cambulos

• Mallorca

• Modelia

• Modelia Occidental

• Montecarlo

• Montevideo

• Moravia

• Nueva Villemar

• Oviedo

• Palestina

• Paraíso de Bavaria

• Parque Industrial

• Portal de Los Hayuelos

• Prados de La Alameda

• Predio Caldas

• Predio Cundinamarca

• Predio Nariño

• Pueblo Nuevo

• Puente Grande Florencia

• Rincón de Modelia

• Rincón Santo

• Rubén Vallejo

• S C. Ferrocaja

• S.C Belén Fontibón

• S.C Interindustrial

• S.C Villa Carmenza

• S.C. Belén Fontibón

• S.C. Brisas Aldea Fontibón

• S.C. Charco

• S.C. El Carmen Fontibón

• S.C. El Charco (Rural)

• S.C. El Tintal Central

• S.C. Ferrocaja

• S.C. Interindustrial

• S.C. Modelia Occidental

• S.C. Puente Grande

• S.C. Villa Alsacia

• S.C. Villa Carmenza

• Sabana Grande

• San Antonio Fontibón

• San Pablo Jericó

• San Pablo

• San Pedro de Los Robles

• Santa Cecilia

• Santa Cecilia

• Santander

• Santiago III

• Saturno

• Sauzalito

• Selva Dorada

• Terminal de Transportes

• Torcoroma

• Torres de Centenario

• Torres de Modelia

• Torres del Rubí

• Urb. Arabia

• Urb. Avenida Centenario

• Urb. Batavia

• Urb. Bengala

• Urb. Betania

• Urb. Capellanía

• Urb. Corpacero

• Urb. Costabelda

• Urb. El Chital II Sector

• Urb. El Paraíso

• Urb. El Triunfo

• Urb. Industrial Montevideo

• Urb. Industrial San Pedro

• Urb. Industrial Sredni

• Urb. La Abadía

• Urb. La Cofradía

• Urb. La Dulzura

• Urb. La Lorena

• Urb. La Palestina

• Urb. Los Bohíos de Funza

• Urb. Los Hayuelos

• Urb. Manuel Cristóbal El Portal

• Urb. Montevideo 1a.Etapa

• Urb. Montevideo Mz 13b

• Urb. Parque Empresarial Santa Helena

• Urb. Prado Grande

• Urb. Salamanca

• Urb. San Lorenzo

• Urb. Santiago

• Valle Verce

• Valparaíso II Etapa

• Veracruz

• Veracruz II Sector

• Versalles Fontibón

• Versalles Internacional

• Villa Andrea

• Villa Beatriz

• Villa Carmenza II Sector

• Villa Flor

• Villa Liliana

• Villa Beatriz

• Villemar

• Visión Semindustrial

• Zona Franca

Localidad Kennedy

• Alférez Real

• Alsacia

• Bavaria I Sector

• Carvajal - Urb. Altamira

• Centro Américas

• Cooperativa de Sub-Oficiales

• El Condado de La Paz

• El Condado de La Paz - Villa Verónica

• El Recodo Y Petaluna

• El Rincón de La Igualdad

• El Triunfo de Las Américas

• Floresta del Sur

• Hipotecho Occidental

• Hipotecho Occidental II

• Hipotecho Occidental III

• La Igualdad

• La Igualdad II Sector

• La Igualdad La Rivera Real

• Las Américas Sector Galán

• Las Américas La Triguera

• Las Américas

• Los Pinos de Marsella

• Lusitania

• Marsella

• Marsella Aloha Sector Norte

• Marsella Aloha Sector Sur

• Marsella Sector Norte Segunda Etapa

• Milenta II Sector

• Multifamiliares La Paz

• Nuestra Señora de La Paz

• Nueva Marsella I Sector

• Nueva Marsella II Sector

• Nueva Marsella III Sector

• San José Occidental

• Santa Rosa del Carvajal

• Santa Rosa del Carvajal - Torres de Las Américas

• Villa Adriana

• Villa Alsacia Ciudadela

• Villa Claudia

• Villa Claudia II

• Villa Claudia III

• Villa Emilia