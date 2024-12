Pago de un CDT de 1 millón en diciembre: ¿Cuánto recibiría al mes?

Diciembre es un mes que financieramente es muy bueno para los colombianos. Esto se debe a que durante esta época del año los ciudadanos en etapa laboral reciben las prestaciones sociales. Es decir, no solo reciben el salario, sino que también sus empleadores deben transferirles la prima. De esta forma, las personas cuentan con más dinero a final de año. Lo normal es que este ingreso adicional se use para los regalos navideños, las fiestas decembrinas, compartir con la familia, amigos o la pareja. Así como se gaste en autoregalos y viajes. No obstante, quienes cuentan con inteligencia financiera deciden usar una parte para inversión.

Los expertos en finanzas suelen sugerirle a sus clientes y a la ciudadanía en general que destinen un porcentaje de su salario para ahorro e inversión, porque así pueden tener un futuro más tranquilo o alcanzar de manera más sencilla sus metas.

Cuando se trata de ahorro, la fórmula más conocida y sencilla que pueden emplear los ciudadanos es La regla 50-30-20: Con esta deberán destinar el 50% de su salario en gastos necesarios como vivienda, servicios, y alimentación. El 30% para caprichos y el 20% restante para ahorro. Pero ese dinero que se guarda se puede invertir, para que con el tiempo no pierda valor por la inflación.

Mientras tanto, cuando se piensa en ahorrar, los colombianos tienen varias alternativas. Entre estas está la posibilidad de colocar el dinero en acciones, en bienes raíces, en criptomonedas, o en un certificado de depósito a término. Al hacer esto, las personas tienen la oportunidad de que sus ahorros incrementen por los rendimientos que les generan las inversiones.

De acuerdo al Banco de la República, un certificado de depósito a término (CDT) consiste en una herramienta de inversión. En esta los ciudadanos dejan su dinero en una entidad bancaria y se les entrega un certificado que garantiza que la plata es de ellos y que a futuro se les devolverá con una cifra adicional. Sin embargo, el dinero debe ser dejar a la entidad bancaria por un plazo que normalmente va entre 30, 60, 90, 180 o 360 días.

Tasas de CDT para invertir en diciembre:

La fintech MejorCDT compartió información relevante sobre las tasas de los CDTs para este último mes del año. De acuerdo a estos, hay tasas que llegan al 11%, por lo que para este diciembre hay CDTs que brindan rendimientos “que duplican la inflación, manteniendo una rentabilidad real altamente competitiva.” Esto significa que pese a la cifra de inflación, los ciudadanos pueden invertir en CDTs que les van a garantizar una cifra adicional importante de lo que inviertan.

En la misma línea de ideas, la fintech explicó que los CDTs se están destacando en este fin de año como una buena opción para invertir, dada la rentabilidad que pueden garantizar. “Su atractivo radica, entre otros factores, en las tasas de interés que continúan en niveles competitivos, especialmente frente a una inflación que sigue disminuyendo. Según el dato más reciente publicado por el Dane para noviembre, la inflación presentó una variación anual de 5,20%, marcando un panorama favorable para quienes buscan rentabilidad real.”

Así pues, según MejorCDT, este momento puede considerarse como una oportunidad importante para quienes buscan invertir, ya que pueden incrementar su dinero y protegerlo.

Las tasas de los CDTs, según la fintech, están en este momento en:

10,6% E.A. a 6 meses

11% E.A. a 12 meses

10,95% E.A. 18 meses

¿Cuánto dinero me dan si invierto 1 millón en un CDT en diciembre?:

Las cifras compartidas por MejorCDT señalan que una persona que decida en este mes de diciembre invertir 1 millón en un CDT podrá obtener: