Luis Javier Suárez: “Trabajo para estar en primera división y volver a la Selección”

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Almería de la segunda división de España, dialogó con El VBar de Caracol Radio. El samario se refirió a su presente, su deseo de regresar a la Selección Colombia y la actualidad del Unión Magdalena, a quien sigue a la distancia.

Suárez ha disputado 17 partidos de Liga en la presente temporada, acumulando 12 anotaciones, siendo el principal referente de su equipo. El club del colombiano es tercer del campeonato con 31 puntos, a seis del líder Racing de Santander y a uno del Mirandés, con un partido más.

Su temporada con el Almería

“Está siendo una temporada muy buena en lo personal, después de que el año pasado estaba lesionado, duré siete meses lesionado y aun así el año pasado metí 6 o 7 goles. Por eso estuve un poco desaparecido. Contento de volver a sentirme bien al cien por cien y jugando cada fin de semana”.

¿Posibilidades de ascender?

“Ahora mismo vamos segundos en la tabla, es una Liga muy larga y muy complicada. Estamos haciendo un buen trabajo y esperemos que ese sea el objetivo”.

¿Lo han buscado de la Selección Colombia?

“Todavía no he tenido la fortuna de tener ninguna comunicación con el cuerpo técnico desde que han llegado. Yo sigo trabajando, aun estando en segunda división ya sabemos que no es problema, porque han llamado jugadores estando en segunda división. La verdad que espero que llame la atención del cuerpo técnico mi rendimiento, creo que estoy en un gran momento y puedo aportarle a la Selección”.

¿Qué ha cambiado desde su salida del Granada?

“Los años te dan experiencia, ya llevo nueve años ahora en Europa, he hecho toda mi carrera aquí, estoy en 27 años recién cumplidos. El mundo por delante, pero tengo la experiencia de tener el nivel que tengo hoy”.

¿Es su lugar en el mundo?

“Todos los jugadores estamos abiertos a cualquier cosa, ahora viene un mercado de invierno que hay posibilidades de todo. El club tiene clara la posición que es no dejarme salir, estoy siendo el goleador de la competición, estoy ayudando muchísimo. Esperamos que este año sea de aprendizaje en la segunda división para volver a marcar goles en primera”.

¿Ha tenido alguna oferta para el 2025?

“Ahora es muy pronto todavía para hablar. Tengo una cláusula de 40 millones, ahora mismo es muy complicado que un equipo pague 40 millones por un jugador que está en segunda división. Llamo la atención de clubes, mi equipo está pidiendo la cláusula. Hay que esperar, mirar a ver qué puede pasar, estamos abiertos a todo”.

¿Hubo interés de un equipo de primera?

“Sí, claro, hubo chances, hubo oferta por escrito al club, pero el club quería que me quedara, han hecho un esfuerzo increíble en nivel económico para que me quedara. También quería volver a estar bien físicamente, no quería estar en primera arrastrándome, quería ponerme bien físicamente y ahora que estoy bien físicamente, estoy preparado para volver, ya sea ahora en verano o a final de esta temporada”.

¿Sigue al Unión Magdalena?

“Lo estamos siguiendo, sabemos que ha quedado campeón de este segundo semestre, esperemos ahora que pasa con estos dos partidos. Yo creo que debería haber subido ya, porque un campeón del primer semestre, otro del segundo, yo creo que está muy claro eso. A ver lo que pasa y esperemos que tenga la buena suerte de subir a primera división, que es lo que quiere todo el pueblo samario”.

¿Qué quiere Luis Suárez?

“Estoy trabajando para estar en primera división y volver a la Selección Colombia. Es mi anhelo, mi sueño de poder competir otra vez con la Selección Colombia. Como todos los jugadores, queremos estar en las mejores competiciones, en los mejores clubes, mi sueño de pequeño ha sido jugar en la Liga inglesa o en la Liga italiana. Estamos ahora con mi representante trabajando de cara a invierno o verano. Volver a Selección es la prioridad”.