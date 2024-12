EPM analiza la viabilidad de la entrega de la base de datos de usuarios a la gobernación

Medellín

Continúan los interrogantes sobre cómo se va a aplicar el cobro de la sobretasa de la seguridad en Antioquia aprobada por la Asamblea Departamental. Aunque la gobernación había indicado que sería mediante una factura adicional generada con la base de datos que maneja EPM, ya esta compañía se niega a realizar ese cobro.

Pues bien, luego de que la gobernación manifestara que solicitará esa base de datos de consumo de los usuarios, el alcalde Federico Gutiérrez indicó que está analizando si EPM puede compartir o no dicho listado, ya que los datos personales están protegidos por la ley colombiana.

“Ahora bien, EPM como empresa pública de prestación de servicios, más que el deseo de un alcalde como presidente de la junta directiva de EPM, es qué puede hacer y qué no puede hacer. Es que una empresa pública que maneja bases de datos no puede hacer lo que quiera; se rige por unas normas. Yo no tengo claro si EPM pueda compartir la base de datos, por ejemplo, de todos los usuarios, siendo personas naturales o personas jurídicas o empresas, se lo pueda compartir a otra empresa. No, eso lo tiene que determinar también EPM adentro”, dijo el alcalde Gutiérrez.

El alcalde recalcó que estas diferencias ante el nuevo impuesto para financiar la seguridad del departamento no lo han distanciado con el gobernador Rendón, pero enfatiza que él como también presidente de la Junta Directiva de EPM debe responder por las acciones de la compañía.