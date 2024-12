Murió el agente de tránsito arrollado por un motociclista en Floridablanca

Bucaramanga

El alcalde del municipio de Floridablanca, José Fernando Sánchez confirmó que Ricardo Chacón, el agente de tránsito que fue arrollado por un motociclista que se negó a parar en un operativo, falleció en la clínica Foscal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérate de todas las noticias

El alférez luchaba desde hace tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de haber quedado gravemente herido en una vía pública del sector Remanso en donde efectuaba en compañía de otros agentes de la Dirección de Tránsito de Floridablanca, el retén.

El Atlético Bucaramanga tiene parque. Así es la decoración navideña alusiva al campeón

“Con profunda tristeza lamento informar que mi gran amigo Ricardo Chacón ha fallecido. Una de las cosas que más aprendí de Ricardo fue el valor de los momentos compartidos. Siempre decía que la vida se compone de pequeños instantes, de esos que no se pueden planificar, pero que nos definen. A veces, creemos que tenemos el tiempo por delante, que la vida seguirá su curso y que podemos dejar para mañana lo que hoy no nos atreveremos a decir o hacer. Pero Ricardo me enseñó, de manera tan dolorosa e inesperada, que el tiempo es el bien más precioso que tenemos, y no sabemos cuánto nos queda. A su esposa e hijos mi más sentido pésame. Que Dios los cobije en estos momento tan dolorosos. Floridablanca está de luto” dijo el alcalde de Floridablanca.

Con profunda tristeza lamento informar que mi gran amigo Ricardo Chacón ha fallecido.

Una de las cosas que más aprendí de Ricardo fue el valor de los momentos compartidos. Siempre decía que la vida se compone de pequeños instantes, de esos que no se pueden planificar, pero que… pic.twitter.com/9WzhRXbRt8 — José Fernando Sánchez (@JoseFsanchezc) December 6, 2024

Motociclista que arrolló al agente ya está identificado y quedó grabado en cámaras:

Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el motociclista que arrolló al agente de tránsito y huyó del sitio sin importarle lo mal herido que había quedado sobre la vía, ya está individualizado.

La persona que iba a bordo de la moto quedó también grabada en cámaras de seguridad privadas y públicas, confirmó el general Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

🚨#VIDEO | El general Yesid Bello, comandante de la @PoliciaBmanga confirmó que ya está individualizado el motociclista que arrolló al agente de tránsito de Floridablanca, Ricardo Chacón. pic.twitter.com/HDpJpxAWAq — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 6, 2024

Así huyó el motociclista después de arrollar al agente de tránsito:

Las autoridades revelaron la grabación de una cámara de seguridad en donde se ve al motociclista huir por el sector del Remanso después de haber dejado mal herido al agente de tránsito que tres días después del suceso.